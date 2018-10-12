«Зенит» заменил баннер с Александром Кокориным в аэропорту на Артема Дзюбу

«Зенит» заменил баннер с нападающим Александром Кокориным в аэропорту Пулково. На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды Артем Дзюба.

В официальном клубном магазине «Зенита» в аэропорту сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября. При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

«Зенит» оперативно поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково. Футболок с фамилией Кокорина в магазине сейчас нет: https://t.co/ZCSb3g7eQS pic.twitter.com/rzBIt9zKje — 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 12, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: 78.ru