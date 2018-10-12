«Зенит» заменил баннер с Александром Кокориным в аэропорту на Артема Дзюбу

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Зенит» заменил баннер с нападающим Александром Кокориным в аэропорту Пулково. На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды Артем Дзюба.

В официальном клубном магазине «Зенита» в аэропорту сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября. При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: 78.ru

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