Рокко Сиффреди: «Не верю, что Криш кого-то изнасиловал. До этого скандала он приходил в свинг-клуб»

Легенда взрослых фильмов Рокко Сиффреди поддержал Криштиану Роналду. Ранее футболист был обвинен в изнасиловании.

«Я не верю рассказам девушек о том, что их изнасиловал кто-то популярный. Роналдуне чудовище. Не думаю, что он – ублюдок и кого-то изнасиловал. До всей этой популярности Криштиану приходил в римский свинг-клуб. Он — номер один, любит жизнь и хочет развлекаться. В ту ночь он хорошо провел время», – сказал Сиффреди.

Криштиану обвинила в изнасиловании некая Кэтрин Майорга – девушка, которую он якобы принудил к анальному сексу в 2009 году.

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Фото: Global Look Press

Источник: As