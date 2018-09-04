На новой форме сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Yarmolenko

Сегодня состоялась презентация новой игровой формы сборной Украины. На ней есть надпись «Слава Украине».

Предоставила форму компания Joma. Первый комплект – полностью желтый, второй – синий с тонкими желтыми полосками по краям рукавов и шорт. Третий – белый.

Также представлены два вратарских комплекта – красный и черный. На всех футболках на спине, над фамилией, размещена надпись «Слава Украине».

Фото: Global Look Press
Источник: Tribuna.com

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