На новой форме сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

Сегодня состоялась презентация новой игровой формы сборной Украины. На ней есть надпись «Слава Украине».

Предоставила форму компания Joma. Первый комплект – полностью желтый, второй – синий с тонкими желтыми полосками по краям рукавов и шорт. Третий – белый.

Также представлены два вратарских комплекта – красный и черный. На всех футболках на спине, над фамилией, размещена надпись «Слава Украине».

Фото: Global Look Press

Источник: Tribuna.com