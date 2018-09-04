На новой форме сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

Сегодня состоялась презентация новой игровой формы сборной Украины. На ней есть надпись «Слава Украине».
Предоставила форму компания Joma. Первый комплект – полностью желтый, второй – синий с тонкими желтыми полосками по краям рукавов и шорт. Третий – белый.
Также представлены два вратарских комплекта – красный и черный. На всех футболках на спине, над фамилией, размещена надпись «Слава Украине».
Нова форма збірної🇺🇦!#МиЗбірна pic.twitter.com/v7K5hLioAK
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) September 4, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Tribuna.com