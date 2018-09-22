Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с ЦСКА

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков примет участие в дерби с ЦСКА в рамках первенства молодежных команд. Игрока даже назначили капитаном.

31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежной команды красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки «Спартака».

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Спартака»

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