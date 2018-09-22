Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков примет участие в дерби с ЦСКА в рамках первенства молодежных команд. Игрока даже назначили капитаном.
31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежной команды красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки «Спартака».
Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.
👤 Состав 🔴⚪️ на матч #ЦСКАМСпартакМ: Поплевченков, Ещенко, Лихачёв, Петрунин, Сазонов, Глушаков (к), Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.
👤 Запасные: Шитов, Ярусов, Горбулин, Мохбалиев, Моргунов, Литвинов, Репях, Бакалюк, Ерёменко, Сунгатулин, Прошляков. pic.twitter.com/YdB364fsNe
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 22, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Спартака»