Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков примет участие в дерби с ЦСКА в рамках первенства молодежных команд. Игрока даже назначили капитаном.

31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежной команды красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки «Спартака».

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Спартака»