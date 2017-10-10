Джанни Инфантино: «Будет несправедливо, если Месси завершит карьеру, не выиграв чемпионат мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может не попасть на чемпионат мира-2018. Чиновник уверен, что аргентинец должен выиграть Кубок мира.

«Может ли он поехать на ЧМ-2022 в Катар? Да, такое может быть. Когда мы видим, как он играет, кажется, что никто не может его превзойти. Он никогда не травмируется, никогда не болеет.

Будет несправедливо, если Месси завершит карьеру, не выиграв чемпионат мира. Игроки побеждают на турнире, если они того заслуживают. Надо увидеть, кто больше этого заслуживает в 2018 году, в 2022 году. У нас есть много отличных игроков, которые не выиграли чемпионат мира. Таков футбол.

Футбол хуже без Месси? Конечно,Месси – один из главных игроков сегодня. Он играет совершенно невероятным образом», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es