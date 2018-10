Усэйн Болт забил первые голы в профессиональном футболе

Знаменитый легкоатлет Усэйн Болт забил свои первые голы в профессиональном футболе. Он помог свой команде победить с разгромным счетом.

Ямаец, выступающий за австралийский «Сентрал Кост Мэринерс», вышел в стартовом составе в товарищеской игре против «Макартур Саут Вест Юнайтед» и отметился дублем. Его команда одержала победу со счетом 4:0.

«Мой первый выход в старте, два забитых мяча – ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за «Мэринерс», показывать свои лучшие качества и выходить на поле», – поделился впечатлениями Болт.

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

