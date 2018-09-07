Годовая прибыль «Реала» выросла на 46% и составила 31,2 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Real

«Реал» объявил о доходах в размере 750,9 миллиона евро по итогам сезона-2017/18. В новом сезоне клуб собирается заработать еще больше.

Эта сумма не учитывает трансферы футболистов. Доходы королевского клуба по сравнению с сезоном-2016/17 (674,6 млн) выросли на 11,3%.

Чистая прибыль мадридцев составила 31,2 млн евро, что на 45,9% больше, чем в предыдущем сезоне (21,4 млн).

В минувшем сезоне «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Прогнозируемый доход клуба на сезон-2018/19 без учета продаж активов – 752 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Переход Луки Модрича в «Интер» зависит от встречи с Флорентино Пересом

Роналду и Модрич

Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич претендуют на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФА

Марсело: «Был удивлен заменой в матче с «Жироной», но уважаю решение Лопетеги»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 