Годовая прибыль «Реала» выросла на 46% и составила 31,2 млн евро

«Реал» объявил о доходах в размере 750,9 миллиона евро по итогам сезона-2017/18. В новом сезоне клуб собирается заработать еще больше.

Эта сумма не учитывает трансферы футболистов. Доходы королевского клуба по сравнению с сезоном-2016/17 (674,6 млн) выросли на 11,3%.

Чистая прибыль мадридцев составила 31,2 млн евро, что на 45,9% больше, чем в предыдущем сезоне (21,4 млн).

В минувшем сезоне «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Прогнозируемый доход клуба на сезон-2018/19 без учета продаж активов – 752 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»