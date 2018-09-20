Лига Европы. 1-й тур. «Краснодар» стартовал с победы в Турции

Лига Европы началась для «Краснодара» с минимальной победы. В гостях был обыгран турецкий «Акхисар Беледие».

Лига Европы. 1-й тур

АКХИСАР БЕЛЕДИЕ — КРАСНОДАР — 0:1

Акхисар. 20 сентября.

Стадион: «Спор Тото Акхисар». 9678 зрителей.

Судья: Вилле Невалайнен (Финляндия).

«Акхисар Беледие»: Езтюрк, Вршаевич, Османпаша, Юмлу, Келеш (Айик, 81), Сержинью, Сиссоко, Регаттен (Ману, 60), Жозуэ (Кыса, 60), Вурал, Селезнев.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 69), Вандерсон (Куэва, 79), Ари (Петров, 84), Классон.

Гол: 0:1 — Классон (26).

Предупреждения: Селезнев (11), Каборе (37), Мартынович (81).

16 (3) удары (в створ) 13 (3)

10 фолы 12

4 угловые 6

7 офсайды 5

46 % владения мячом 54

Далеко не в самом легком для себя матче «Краснодару» удалось одержать победу. Все благодаря голу Классона. Сначала перед самой штрафной провели быструю распасовку Ари и Каборе, а затем вывели на позицию для удара Классона, который не промахнулся с угла штрафной. В самом конце матча турки имели шанс сравнять счет, но не вышло: получив право на угловой, голкипер «Акхисара» Озтюрк побежал в штрафную краснодарцев, но подача удается только со второй попытки. К счастью для россиян, Селезневу пробить помешал свой же вратарь.

Фото: твиттер ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»