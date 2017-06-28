«ПСЖ» может перехватить Алекса Сандро у «Челси»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может оказаться в «ПСЖ». Французский клуб готов навязать борьбу «Челси» за бразильца.

В последнее время слухи связывали Сандро именно с лондонским клубом, планировавшим приобрести его за 70 млн. евро. Однако новый спортивный директор парижан Антеру Энрике, знакомый с футболистом со времен работы в «Порту», рассчитывает сорвать эту сделку и предложить «Ювентусу» обмен Сандро на Блеза Матюиди и Сержа Орье, которые входят в сферу интересов «бьянконери».

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел за «Старую Сеньору» 43 матча, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia