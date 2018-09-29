Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал свое прозвище

Автор: Поршнев Тимофей 0

Rasskazov

Защитник «Спартака» Николай Рассказов в интервью клубной пресс-службе отметил, что невозмутим во время матчей. И даже назвал свое прозвище.

— Вы очень рассудительный и спокойный…

— Мне часто об этом говорят. Знаете, какое прозвище у меня было в академии? Спокуха. Мне всегда так кричали старшие ребята, когда видели: «Спокуха, Спокуха!..» Потому что в матче обычно невозмутим. Я и правда, спокойный в игре, спокойный и в жизни. А еще — терпеливый. Для того чтобы закрепиться в Москве, в команде, нужно было много терпения. Кажется, смог все преодолеть.

В этом сезоне Рассказов сыграл в 5 матчах и получил две желтые карточки.

Фото: ФК «Спартак»
Источник: официальный сайт «Спартака»

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