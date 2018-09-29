Георгий Джикия: «Обидно, что на «Спартак» столько вылилось из-за какого-то нажатия экрана»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ситуации с лайками, которые Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили в инстаграме. После этого игроки были отстранены от тренировок с основой.

Они оценили критический пост в отношении главного тренера Массимо Карреры известного болельщика Дмитрия Назарова.

– Как тему с лайками обсуждала команда?

– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.

– Вы как?

– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на «Спартак» так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.

– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…

Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма, – сказал Джикия.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»