Президент «Наполи» о трансфере Алиссона: «Я всегда подозревал, что у «Ливерпуля» и «Ромы» один владелец»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал трансфер голкипера Алиссона из «Ромы» в «Ливерпуль». Он выразил мнение, что у этих клубов может быть общий владелец.

В прошлом месяце 25-летний вратарь перебрался в Англию за 62,5 миллиона евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Год назад из «Ромы» в «Ливерпуль» также перешел полузащитник Мохамед Салах.

Владельцами обоих клубов являются американцы. Джеймс Паллотта руководит «Ромой», а Джон Генри из Fenway Sports Group – «Ливерпулем».

«Рому» разобрали и переукомплектовали. Я не могу их оценивать. Я бы не продал Алиссона даже за 100 миллионов евро.

Я предлагал за него 60 миллионов евро, но они не захотели отпускать его к нам. А затем я узнал, что он переходит в «Ливерпуль».

Я всегда подозревал, что у «Ливерпуля» и «Ромы» один владелец. Птичка нашептала мне об этом пару лет назад.

И если это правда, то, учитывая то, что у них общее руководство, они не могут вместе выступать в Лиге чемпионов», – заявил Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com