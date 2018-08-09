Ривалдо: «Неймар рано или поздно окажется в «Реале»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Неймар

Бразильская звезда футбола Ривалдо поделился своим мнением о лидере сборной Бразилии и игроке «ПСЖ» Неймаре. Он считает, что футболист перейдет в мадридский «Реал».

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что его соотечественник Неймар, выступающий за «ПСЖ», в будущем перейдет в «Реале».

«Сейчас я верю его словам о том, что он остается в «ПСЖ», но, по тому что я знаю и слышал, рано или поздно он окажется в «Реале».

Судя по всему, Неймар останется во Франции еще минимум на год, однако, учитывая сумасшедший трансферный рынок, никто не знает, как все сложится, так что возможно все», – сказал Ривалдо.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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