РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева

В Российском футбольном союзе прорабатывают различные варианты санкций против нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В качестве основного варианта наказания футболистов рассматривается пожизненная дисквалификация игроков.

РФС рассматривает один из вариантов применения санкций, указанных в статье 10 Дисциплинарного регламента РФС. 10-я статья позволяет применить к физическим лицам следующие спортивные санкции: 1) предупреждение; 2) удаление; 3) дисквалификация; 4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности; 5) запрет на вход на стадион.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей «Первого канала» и подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Фото: Instagram Александра Кокорина

Источник: «Чемпионат»