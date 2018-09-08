«Енисей» заманивает Джона Терри к себе

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала возможный трансфер бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в «Спартак». Это был намек на переход в красноярский клуб.

– Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. «Челси» – львы. «Астон Вилла» – львы. «Спартак» – не львы. «Енисей» – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.

Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

Dear John! Сборная Англии – 🦁

«Челси» – 🦁

«Астон Вилла» – 🦁

…

«Спартак» – (не львы)

«Енисей» – 🦁 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 8, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ФК «Енисей»