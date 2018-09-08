«Енисей» заманивает Джона Терри к себе

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала возможный трансфер бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в «Спартак». Это был намек на переход в красноярский клуб.
– Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. «Челси» – львы. «Астон Вилла» – львы. «Спартак» – не львы. «Енисей» – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.
Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.
Dear John!
Сборная Англии – 🦁
«Челси» – 🦁
«Астон Вилла» – 🦁
…
«Спартак» – (не львы)
«Енисей» – 🦁
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 8, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ФК «Енисей»