Стерлинг готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вероятно останется в команде «горожан». Полузащитник и клуб устно договорились по этому вопросу. 

Новый контракт будет рассчитан на срок до лета 2022 года. Зарплата Стерлинга составит 300 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, будут учитываться и бонусы. Так полузащитник «горожан» станет самым высокооплачиваемым англичанином и одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Сити».

Напомним, что Рахим Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. В этом сезоне в АПЛ полузащитник провел восемь игр, забил четыре мяча и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Time

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