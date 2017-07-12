Дани Алвес стал игроком «ПСЖ»

Автор: Юлия Древова 0

Алвес

Бывший защитник «Ювентуса» продолжит свою карьеру во Франции. Футболист будет выступать в составе парижан под 32-м номером. 

Контрактное соглашение Алвеса будет рассчитано до 30 июня 2019 года. Как было известно ранее, за этот период «Пари Сен-Жермен» планирует выплатить игроку сумму в 25 млн фунтов. 

Напомним, что Алвес оказался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Его соглашение с «Ювентусом» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в конце июня. В прошлом сезоне бразилец отыграл за туринский клуб 32 матча и отметился шестью мячами. 

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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