Дани Алвес стал игроком «ПСЖ»

Бывший защитник «Ювентуса» продолжит свою карьеру во Франции. Футболист будет выступать в составе парижан под 32-м номером.

Контрактное соглашение Алвеса будет рассчитано до 30 июня 2019 года. Как было известно ранее, за этот период «Пари Сен-Жермен» планирует выплатить игроку сумму в 25 млн фунтов.

Напомним, что Алвес оказался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Его соглашение с «Ювентусом» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в конце июня. В прошлом сезоне бразилец отыграл за туринский клуб 32 матча и отметился шестью мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «ПСЖ»