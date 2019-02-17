Владимир Гранат вернется из «Рубина» в московское «Динамо»

В ближайшее время защитник «Рубина» Владимир Гранат вернется в стан московского «Динамо». Вместе с ним в Москву переедет защитник Игорь Калинин.

Отмечается, что игроки присоединятся к динамовцам на сборе в Белеке. Там же сейчас работает и «Рубин».

На неделе у «Динамо» сменился собственник. Банк ВТБ выкупил клуб у спортивного общества «Динамо», и поэтому переходы Граната и Калинина стали возможны.

Ранее Гранат пошел почти на трехкратное понижение зарплаты — с 1,5 миллионов до 600 тысяч евро, но, несмотря на это, он остался одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Гранат уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 годы. В текущем сезоне 31-летний игрок обороны провел 11 матчей в составе «Рубина». Калинин же поучаствовал в трех встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»