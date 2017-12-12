Гол Садио Мане в ворота «Спартака» признан лучшим в шестом туре Лиги чемпионов

Автор: Никита Воробьев 0

Мане

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов болельщики выбрали мяч нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в ворота московского «Спартака». За него отдали 31,3% голосов.

Это взятие ворот лишь на две десятых опередило выстрел Криштиану Роналду в дальнюю девятку ворот дортмундской «Боруссии» (31,1%). На третьем месте расположился удар полузащитника «Шахтера» Бернанда в игре с «Манчестер Сити» (14%).

Напомним, что вчера стали известны все пары 1/8 финала ЛЧ.

Фото: Global Look Press
Источник: Пресс-служба УЕФА

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