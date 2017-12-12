Гол Садио Мане в ворота «Спартака» признан лучшим в шестом туре Лиги чемпионов

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов болельщики выбрали мяч нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в ворота московского «Спартака». За него отдали 31,3% голосов.

Это взятие ворот лишь на две десятых опередило выстрел Криштиану Роналду в дальнюю девятку ворот дортмундской «Боруссии» (31,1%). На третьем месте расположился удар полузащитника «Шахтера» Бернанда в игре с «Манчестер Сити» (14%).

🥇 Лучшим голом недели в #ЛигаЧемпионов пользователи выбрали гол Садьо Мане в ворота "Спартака" ⚽️👏 Третье место занял гол @b_10duarte из @FCShakhtar 👏 pic.twitter.com/SnRWYwwtyl — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2017

Напомним, что вчера стали известны все пары 1/8 финала ЛЧ.

Фото: Global Look Press

Источник: Пресс-служба УЕФА