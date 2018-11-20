Клубы чемпионата Англии требуют расследовать трансфер Андреаса Кристенсена в «Челси» на предмет нарушений

Автор: Поршнев Тимофей 0

Andreas Christensen

Клубы АПЛ хотят, чтобы лига провела расследование по трансферу защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. На прошлой неделе появилась информация, что лондонский клуб оформил переход 22-летнего игрока с нарушением правил.

1 июля 2012 года, в день, когда датчанин стал игроком «синих», его отец Стен получил должность скаута «Челси».

Зарплата Кристенсена-старшего составила 11 400 фунтов в месяц плюс налоги. За четыре года он заработал в общей сложности 656 640 фунтов, сохраняя при этом должность тренера вратарей «Брондбю».

В Англии запрещены выплаты членам семей молодых футболистов. За подобные нарушения недавно были оштрафованы «Ливерпуль» и «Эвертон».

Как минимум два клуба АПЛ теперь требуют расследования в отношении «Челси». Клубу может грозить наказание в виде запрета на подписание молодых игроков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Альваро Мората

Маурицио Сарри хочет, чтобы Альваро Мората чаще плакал

Моуринью

Жозе Моуринью сцепился с тренером «Челси»

Тибо Куртуа Конте

Тибо Куртуа не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 