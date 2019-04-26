«Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса у «Реала»

«Бавария» не будет выкупать трансфер полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Колумбиец выступает за немецкий клуб с лета 2017 года.

Руководство «Баварии» приняло решение отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем. Хавбек в летнее трансферное окно вернется в мадридский «Реал» из аренды.

«Бавария» арендовала Родригеса на два года. Трансфер аренды составил 13 миллионов евро, с правом последующего выкупа за 42 миллиона. В нынешнем сезоне 27-летний колумбиец принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги. Хамес забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana