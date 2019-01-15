Мадридский «Реал» провел переговоры с агентами нападающего Кшиштофа Пентека

«Реал» продолжает проявлять интерес к форварду «Дженоа». Мадридский клуб хочет приобрести Кшиштофа Пентека.

По информации источника, «сливочные» провели переговоры с представителями футболиста. Помимо «Реала» 23-летним поляком интересуются целый ряд больших клубов Европы, но среди них нет «Барселоны».

Сообщается, что клубу еще не поступали официальные предложения по трансферу игрока.

Стоит отметить, что в итальянском клубе рассчитывают выручить за Пентека не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кшиштоф Пентек принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, забив 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: As