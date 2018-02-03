Давид Юрченко: «Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем»

Автор: Никита Воробьев 0

Давид Юрченко

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал ситуацию в команде. Игроки бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате.

«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку. Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.

«Тосно» находится на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Сегодняшний товарищеский матч с курским «Авангардом» был отменен из-за бойкота игроков.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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