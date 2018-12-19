Жозе Моуринью: «У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку. Также он рассказал о своих планах.

«Мы могли бы поговорить о многих хороших вещах, [некоторых] не так хороших, но я не такой. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».

Почему я сейчас должен больше делиться своими чувствами? Все кончено. Я всегда критиковал тренеров, которые делятся подробностями о том, что произошло [внутри команды], и кто виноват в этом. Я не такой.

Пока я не вернусь в футбол, думаю, у меня есть право жить так, как живу сейчас. Это то, чего я хочу. «Манчестер Юнайтед» в прошлом», – сказал Моуринью.

Ранее стало известно, что «МЮ» возглавит Оле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports