Вахид Халилходжич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Японии

65-летний босниец Вахид Халилходжич уволен за два месяца до ЧМ-2018. Он вывел команду на чемпионат мира, выиграв квалификацию в азиатской группе.

Халилходжич покинул пост после того, как Япония в товарищеских матчах сыграла вничью с Мали (1:1) и уступила Украине (1:2) – оба соперника не вышли на ЧМ-2018.

По словам главы Федерации футбола Японии Козо Ташимы, имя нового главного тренера сборной будет объявлено сегодня. Главный кандидат – ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

Вахид Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в 2015 году. Пробыв в команде около 3-х лет, Халилходжичу не удалось добиться большого успеха.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Японии сыграет в группе с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

Фото: Global Look Press

Источник: Kyodo