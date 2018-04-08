Болельщики «Галатасарая» благодарят Роберто Манчини

Автор: Тимофей Поршнев 0

Roberto Mancini

Болельщики «Галатасарая» благодарны Роберто Манчини. За последнее время они прислали большое количество сообщений.

Поклонники турецкого клуба через социальные сети благодарят специалиста за то, что он согласился войти в положение стамбульцев и не стал требовать выплатить ему компенсацию в размере € 9 млн. «Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», — заявил Манчини.

Роберто был уволен из «Галатасарая» в 2014 году, и после него пост наставника турецкой команды занял Чезаре Пранделли, который сейчас судится со стамбульцами, рассчитывая получить компенсацию в размере € 7 млн. В суд также подал ещё один бывший тренер «Галатасарая» Игор Тудор, который требует выплатить ему € 1,5 млн.

Напомним, что в «Галатасарае» Роберто Манчини проработал всего сезон 2013/2014. За это время клуб выиграл Кубок Турции.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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