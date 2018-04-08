Болельщики «Галатасарая» благодарят Роберто Манчини

Болельщики «Галатасарая» благодарны Роберто Манчини. За последнее время они прислали большое количество сообщений.

Поклонники турецкого клуба через социальные сети благодарят специалиста за то, что он согласился войти в положение стамбульцев и не стал требовать выплатить ему компенсацию в размере € 9 млн. «Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», — заявил Манчини.

Роберто был уволен из «Галатасарая» в 2014 году, и после него пост наставника турецкой команды занял Чезаре Пранделли, который сейчас судится со стамбульцами, рассчитывая получить компенсацию в размере € 7 млн. В суд также подал ещё один бывший тренер «Галатасарая» Игор Тудор, который требует выплатить ему € 1,5 млн.

Напомним, что в «Галатасарае» Роберто Манчини проработал всего сезон 2013/2014. За это время клуб выиграл Кубок Турции.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»