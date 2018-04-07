Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Это мое решение»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Zidane«Реал» решил ответить «Барселоне». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что команда не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

«Мы не собираемся это делать, вот и все. Это мое решение», – сказал Зидан.

Если «Барселона» победит в 5 следующих турах, команда встретится с «Реалом» в качестве нового чемпиона Испании. Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 6 мая.

Напомним, что после победы «Реала» в клубном чемпионате мира 2017 года «Барселона» не стала устраивать чемпионский коридор.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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