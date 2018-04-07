Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Это мое решение»

«Реал» решил ответить «Барселоне». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что команда не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

«Мы не собираемся это делать, вот и все. Это мое решение», – сказал Зидан.

Если «Барселона» победит в 5 следующих турах, команда встретится с «Реалом» в качестве нового чемпиона Испании. Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 6 мая.

Напомним, что после победы «Реала» в клубном чемпионате мира 2017 года «Барселона» не стала устраивать чемпионский коридор.

Фото: Global Look Press

Источник: As