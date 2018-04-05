Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» одержал крупную победу над ЦСКА

ЦСКА сыграл первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». К сожалению, противостоять лондонскому клубу армейцам не удалось.

Лига Европы. 1/4 финала

АРСЕНАЛ — ЦСКА – 4:1 (4:1)

Лондон. 5 апреля.

Стадион: «Эмирейтс». 38958 зрителей

Судья: Павел Краловец (Чехия)

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака, Уилшер (Эль-Ненни, 75), Рэмзи, Озил, Мхитарян (Ивоби, 61), Ляказетт (Уэлбек, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Кучаев, Щенников, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 65), Головин, Муса (Хосонов, 83), Вернблум.

Голы: Рэмзи (9), Головин (15), Ляказетт (23, пенальти), Рэмзи (28), Ляказетт (34).

Предупреждения: Дзагоев (30), Муса (50), Джака (57), Щенников (58), Акинфеев (74), Бельерин (78).



15 (10) удары (в створ) 13 (5)

10 фолы 12

3 угловые 4

7 офсайды 5

54 % владения мячом 46

Первый тайм был полон моментов. Целых 5 мячей побывало в воротах обеих команд в первой половине игры. Уже на 9-й минуте Аарон Рэмзи открыл счет, но Александр Головин сумел уравнять шансы, забив со штрафного. Однако это «Арсенал» не остановило. Сфолив на Месуте Озиле, ЦСКА получил пенальти в свои ворота, который уверенно реализовал Ляказетт. Армейцы старались завершать атаки ударами по воротам, однако ничего не получалось. Зато получилось у лондонцев забить еще дважды. Во втором тайме момент имел Мхитарян, но удар парировал Акинфеев. Позже сумел забить Алан Дзагоев. Правда, из офсайда. «Арсенал» провел ответную серию атак, но оборона москвичей выдержала. Озил попробовал пробить вратаря ЦСКА, но Игорь надежен. Тот же Рэмзи имел очередную возможность сделать хет-трик, но помешала штанга. На 84-й минуте вновь выручил Игорь Акинфеев после удара в упор. Как итог, ЦСКА потерпел разгромное поражение 1:4 от лондонского «Арсенала». Ответный матч пройдет в Москве 12 апреля.

Фото: официальный твиттер ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»