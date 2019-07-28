Никола Влашич: «В «Локомотиве» собраны опытные футболисты»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.

«Хорошая команда, не так давно выиграла чемпионат России. Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в «Локомотиве» собраны опытные футболисты, они умеют добиваться результата.

Это очень важная игра для меня. Я ее предвкушаю, готовлюсь к ней», – сказал Влашич.

Хорватский полузащитник выступает за ЦСКА с лета 2018 года. Прошедший сезон Влашич провел в Москве на правах аренды, летом этого года ЦСКА выкупил игрока у английского «Эвертона» за 15,70 миллионов евро.

Всего 21-летний игрок сыграл 27 игр и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба ПФК ЦСКА