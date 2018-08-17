Тина Канделаки станет первым представителем Ла Лиги в России

Автор: Тимофей Поршнев 0

Тина Канделаки

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки станет первым официальным представителем Ла Лиги в России. Она также примет участие в презентации мяча чемпионата.

18 августа в испанском Вильярреале Канделаки представит Россию в рамках торжественных мероприятий, посвященных открытию испанского чемпионата. Канделаки примет участие в одном из стартовых матчей открытия первенства и торжественной презентации нового мяча – символической процедуре начала очередного сезона.

Для участия в международной кампании Ла Лиги – «Feel the heartbeat» – «Почувствуй сердцебиение» были приглашены знаменитости из 21 страны мира, включая Канделаки.

Также она получит возможность один день вести официальный аккаунт Ла Лиги в Instagram.

«В этом году Россия прошла экзамен большим футболом. И надо сказать, сдала этот экзамен на отлично! И я здесь говорю не об атмосфере и энергетике этой прекрасной игры.

На стадионы по всей стране массово пришла женская аудитория. Доля женского телесмотрения футбола измелилась драматически.

Иметь возможность представить Ла Лигу в России, безусловно, большая честь для меня. Для испанцев футбол больше чем игра – это образ жизни и настоящая семейная традиция.

Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром, покажу, что футбол может быть не только мужским праздником спорта. Следите за трансляцией в моем Инстаграме», – заявила Канделаки.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

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