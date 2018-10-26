Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке»

Автор: Дарья Григорьева 0

Мамаев и Кокорин

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву разрешили тренироваться в спортзале СИЗО. Футболистам выдали мяч.

Помещение не отличается большими размерами. К тому же, в спортзале очень сыро. Все это мешает футболистам проводить полноценные тренировки. Ситуацию прокомментировал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Сам спортзал маленький, примерно 25 квадратных метров, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч. Полноценно тренироваться с ним они не могут, но чеканят и выполняют другие упражнения». — заявил Мельников

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

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