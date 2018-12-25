Вайгль может покинуть «Боруссию» Д

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Боруссии» Д Юлиан Вайгль намерен покинуть немецкую команду. Скорее всего, уже зимой хавбек переберется в другой клуб.

Вайгль планирует перебраться в другую команду из-за нехватки игровой практики. Считается, что основным претендентом на 23-летнего полузащитника является «Рома». Итальянский клуб собирается арендовать футболиста у Дортмунда.

Также интерес к немцу проявляет «ПСЖ». Главный тренер парижской команды Томас Тухель знаком с Вайглем по прошлой совместной работе в «Боруссии».

Фото: Global Look Press
ИсточникBild

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