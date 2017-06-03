Дани Алвес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Тоттенхэм»

Автор: Лидия Дидык 0

Даниэл Алвес

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может скоро покинуть клуб. Игрок привлек внимание сразу трех английских топ-клубов.

Сообщается, что возможность приобретения бразильца рассматривают «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, в частности, с помощью Алвеса хочет усилить конкуренцию на правом фланге, где играет Виктор Мозес. А с возглавляющим «Сити» Хосепом Гвардиолой Алвес отлично знаком по совместной работе в «Барселоне».

Контракт игрока рассчитан до 2018 года, а значит, что через год Алвес может стать свободным агентом.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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