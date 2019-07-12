Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове». 25-летний голкипер подписал четырехлетний контракт.

Стоимость трансфера не уточняется, по условиям соглашения петербуржцы сохраняют приоритетное право обратного выкупа.

В прошлом сезоне 25-летний голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды. Он провел 6 матчей в чемпионате России, одержал две победы и пропустил 7 мячей.

За петербургский клуб Бабурин сыграл шесть игр, дебют игрока за «Зенит» состоялся в 2013 году.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»