Пеп Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов за желтую ленту

Автор: Лидия Дидык 0

Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов. Футбольная ассоциация Англии применила такие санкции в отношении 47-летнего специалиста за ношение желтой ленточки в поддержку каталонских политзаключенных.

В заявлении FA сказано, что ношение ленты несет в себе политический сигнал.

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн ранее назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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