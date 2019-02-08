Денис Черышев: «Валенсия» сделала большой шаг к финалу Кубка Испании»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мыслями о ничьей с «Бетисом» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 2:2.

«Нужно оценивать этот матч с положительной стороны, потому что мы проигрывали в два мяча. Мы создали много голевых моментов, нам нужно подправить ошибки при игре на стандартах.

Но мы сделали большой шаг к финалу, даже несмотря на то, что второй матч будет сложным. Мы верили в себя до самого конца, в первом тайме у нас были очевидные моменты.

Мы играли в футбол, создавали шансы, и это важно после тех усилий, которые мы приложили в матче с «Барселоной».

Думаю, мы могли сравнять счет, когда Гамейро создал мне момент, а я сделал все, что мог. Позже у меня был еще один хороший шанс, но потом Гамейро все же забил второй, и мы уезжаем довольными», — сказал Черышев.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Валенсии»

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