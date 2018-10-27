Де Хеа: «Что сейчас важно, так это концентрация на победах в матчах»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не думает пока об истекающем контракте. Вратарь желает полностью сконцентрироваться на игре.

«Что сейчас важно, так это концентрация на победах в матчах. Разговоры о контракте и других подобных вещах могут отвлекать. Важно сфокусироваться именно на футболе. У нас впереди важная игра с «Эвертоном», а затем ещё несколько значимых встреч. Нужно думать об этом, а не о чём-то ещё. Выступаю за «Манчестер Юнайтед» уже восемь сезонов. Я здесь счастлив. Ко мне с теплотой относятся болельщики и все, кто работает в клубе»» — заявил де Хеа.

Напомним, что испанец перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports