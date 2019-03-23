«Зенит» зимой пытался купить защитника сборной Германии

Левый защитник «Герты» Марвин Платтенхардт мог оказаться в российском чемпионате. Он был интересен «Зениту» в зимнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга пытался купить 27-летнего футболиста. Однако «Герта» отказалась продавать Платтенхардта. На игрока также претендовали «РБ Лейпциг» и «Эвертон».

Платтенхардт провел 7 матчей за сборную Германии, включая одну игру на ЧМ-2018 – против Мексики (0:1). В 16 играх бундеслиги в этом сезоне он отдал 2 голевых паса и получил 3 желтых карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»