«Барселона» и «Севилья» смогут провести четвертую замену в Суперкубке Испании

Королевская испанская футбольная федерация разрешила тренерам «Барселоны» и «Севильи» провести четвертую замену. Только если в матче за Суперкубок Испании будет назначено дополнительное время.
В Суперкубке Испании будет доступна четвертая замена в случае дополнительного времени. Так решила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).
Отмечается, что такое решение принято в соответствии с изменениями в правилах, которые в марте одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Напомним, встреча пройдет в воскресенье в Танжере (Марокко).
⚠ OFICIAL | La RFEF acuerda que @SevillaFC y @FCBarcelona_es puedan hacer un cuarto cambio si el partido de la #Supercopa llega a la prórroga
🔗Circular completa: https://t.co/Lqs0SakYr6
— RFEF (@rfef) August 10, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер RFEF