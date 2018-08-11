«Барселона» и «Севилья» смогут провести четвертую замену в Суперкубке Испании

Автор: Тимофей Поршнев 0

Barcelona

Королевская испанская футбольная федерация разрешила тренерам «Барселоны» и «Севильи» провести четвертую замену. Только если в матче за Суперкубок Испании будет назначено дополнительное время.

В Суперкубке Испании будет доступна четвертая замена в случае дополнительного времени. Так решила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с изменениями в правилах, которые в марте одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Напомним, встреча пройдет в воскресенье в Танжере (Марокко).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер RFEF

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