«Ростов» может вернуться на старый стадион из-за проведения концерта Басты на «Ростов-Арене»

«Ростов» выступил с заявлением по поводу проведения на стадионе «Ростов-Арена» концерта рэпера Басты 29 сентября. Клуб может на время сменить арену.

«Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов-Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов-Арены» серьезно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.

Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов-Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.

В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов-Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.

При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.

Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает все возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов-Арену» в качестве домашнего стадиона», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что концерт Басты, который изначально был запланирован на тот же день, что и матч «Ростова» с «Уфой» (23 сентября), был перенесен на 29 сентября.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: официальный сайт «Ростова»