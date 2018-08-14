В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Давид де Хеа продлит контракт

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить голкипера Давида де Хеа. В клубе уверены в подписании нового контракта.

В ближайшее время манкунианцы сделают игру предложение о продлении контракта. Срок соглашения 27-летнего испанца истекает летом 2019 года. В клубе уверены, что Де Хеа подпишет новый контракт.

В пользу «МЮ» сыграл переход Тибо Куртуа из «Челси» в «Реал», поскольку мадридцы давно интересовались Де Хеа.

Испанский футболист выступает за «Юнайтед» с 2011 года.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC