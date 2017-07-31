Сергей Фурсенко: «Аргентинцы очень хорошо адаптируются к нашим условиям»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал заинтересованность клуба в приобретении футболистов из Аргентины. Состав сине-бело-голубых пополнили Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также ожидается приезд Эмануэля Мамманы и Эмилиано Ригони.

«Они очень хорошо адаптируются к нашим условиям. Да и Манчини хорошо знает аргентинский рынок. В «Манчестер Сити» было много аргентинцев.

Когда Маммана подпишет контракт? Скоро все увидите. Подождите немного.

Возвращение питерских воспитанников зависит от качества. Посмотрите, как играет Кузяев! Любо дорого посмотреть.

Я очень хочу вернуть Аршавина и Денисова. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы», — сказал Фурсенко.

В первых трех матчах чемпионата России 2017/2018 «Зенит» одержал максимальное количество побед. В июне главным тренером команды стал Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт День за Днем