Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе после матча с «Гертой»

«Штутгарт» выразил соболезнования в связи со смертью Герберта Гентнера, отца полузащитника Кристиана Гентнера. Трагедия случилась после матча 15-го тура бундеслиги против «Герты» (2:1).

«Штутгарт» соболезнует в связи со смертью Герберта Гентнера, отца капитана нашей команды Кристиана Гентнера. Герберт Гентнер скончался на стадионе сразу после домашнего матча «Штутгарта» против «Герты».

Клуб выражает свои соболезнования и предлагает поддержку семье Гентнер», – говорится в заявлении «Штутгарта».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Штутгарта»