ЦСКА намерен выкупить Бекао

Защитник Родриго Бекао арендован ЦСКА у бразильского «Байи». Однако генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил о желании выкупить футболиста.

«У нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с «Байя». Думаю, что с большой долей вероятности мы ее активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания». — сказал Роман Бабаев.

Напомним, что Родриго Бекао на правах аренды перешел в ЦСКА в 2018 году. За свой первый сезон в московском клубе футболист провел 11 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»