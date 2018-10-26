ЦСКА намерен выкупить Бекао

Автор: Дарья Григорьева 0

Родриго БекаоЗащитник Родриго Бекао арендован ЦСКА у бразильского «Байи». Однако генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил о желании выкупить футболиста. 

«У нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с «Байя». Думаю, что с большой долей вероятности мы ее активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания». — сказал Роман Бабаев.

Напомним, что Родриго Бекао на правах аренды перешел в ЦСКА в 2018 году. За свой первый сезон в московском клубе футболист провел 11 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: «Известия»

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