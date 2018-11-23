Премьер-лига. 15-й тур. ЦСКА победил «Ахмат»

В первом матче 15-го тура чемпионата России столкнулись московский ЦСКА и «Ахмат». Армейцы одержали победу.

Премьер-лига. 15-й тур

АХМАТ — ЦСКА — 0:2 (0:0)

Грозный. 23 ноября.

Стадион: «Ахмат-Арена». 13976 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенг, 78), Гащенков, Анхель, Плиев, Мохаммади, дос Сантос, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 90), Нисимура (Кучаев, 76).

Голы: 0:1 — Магнуссон (57), 0:2 — Жамалетдинов (90).

Предупреждения: Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).

9 (3) удары (в створ) 7 (3)

10 фолы 18

3 угловые 5

4 офсайды 0

49 % владения мячом 51

Только во втором тайме командам удалось открыть счет, когда Иван Обляков навесил с углового к линии вратарской, откуда Магнуссон пробил головой в дальний угол ворот. Для исландца это был первый гол в составе московского ЦСКА. Позже Чалов пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом с «девяткой». «Ахмат» под конец матча тоже попробовал пробить по воротам соперника: Мбенг попадал головой по воротам после флангового навеса Михаила Гащенкова. В конце матча на поле вышел Жамалетдинов и довел счет до итоговых 2:0.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»