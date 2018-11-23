Премьер-лига. 15-й тур. ЦСКА победил «Ахмат»

В первом матче 15-го тура чемпионата России столкнулись московский ЦСКА и «Ахмат». Армейцы одержали победу.
Премьер-лига. 15-й тур
АХМАТ — ЦСКА — 0:2 (0:0)
Грозный. 23 ноября.
Стадион: «Ахмат-Арена». 13976 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенг, 78), Гащенков, Анхель, Плиев, Мохаммади, дос Сантос, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 90), Нисимура (Кучаев, 76).
Голы: 0:1 — Магнуссон (57), 0:2 — Жамалетдинов (90).
Предупреждения: Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).
9 (3) удары (в створ) 7 (3)
10 фолы 18
3 угловые 5
4 офсайды 0
49 % владения мячом 51
Только во втором тайме командам удалось открыть счет, когда Иван Обляков навесил с углового к линии вратарской, откуда Магнуссон пробил головой в дальний угол ворот. Для исландца это был первый гол в составе московского ЦСКА. Позже Чалов пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом с «девяткой». «Ахмат» под конец матча тоже попробовал пробить по воротам соперника: Мбенг попадал головой по воротам после флангового навеса Михаила Гащенкова. В конце матча на поле вышел Жамалетдинов и довел счет до итоговых 2:0.
Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»