Экс-тренера сборной Сальвадора дисквалифицировали на 2 года

Бывший главный тренер футбольной сборной Сальвадора Рамон Марадиага получил от ФИФА двухгодичную дисквалификацию. Причиной стало подозрение в соучастии в организации договорного матча.

Марадиага знал о том, что некая третья сторона обещала игрокам сборной денежное вознаграждение за нужный исход отборочного матча с Канадой за право выхода на чемпионат мира в России. Тренер обязан был сообщить об этом ассоциации.

Как стало известно ранее из слов капитана сборной Сальвадора Нельсона Бонильи на пресс-конференции перед матчем, накануне поединка игроков пытался подкупить некий сальвадорский бизнесмен, имя которого осталось неизвестным. Он был заинтересован в определенном результате, но получил от футболистов отказ.

И все же Марадиага был признан виновным в нарушении антикоррупционных принципов этического кодекса ФИФА и нераскрытии информации. Кроме всего прочего, специалиста оштрафовали на 20 тыс. швейцарских франков.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров