«Тоттенхэм» и «Ювентус» договорились по Пауло Дибале

Лондонский «Тоттенхэм» близок к подписанию форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Клубы уже договорились.

Аргентинский нападающий с высокой вероятностью окажется в «Тоттенхэме». «Шпоры» рассчитывают завершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уже обсудил с футболистом детали перехода игрока в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Дибала отказал английскому клубу из-за желания остаться в Турине и поиграть под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.

«Тоттенхэм» вернулся к переговорам по аргентинцу после отказа лиссабонского «Спортинга» продать своего полузащитника Бруну Фернандеша за 65 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC