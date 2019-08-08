«Тоттенхэм» и «Ювентус» договорились по Пауло Дибале

Лондонский «Тоттенхэм» близок к подписанию форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Клубы уже договорились.
Аргентинский нападающий с высокой вероятностью окажется в «Тоттенхэме». «Шпоры» рассчитывают завершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уже обсудил с футболистом детали перехода игрока в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Дибала отказал английскому клубу из-за желания остаться в Турине и поиграть под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.
«Тоттенхэм» вернулся к переговорам по аргентинцу после отказа лиссабонского «Спортинга» продать своего полузащитника Бруну Фернандеша за 65 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC