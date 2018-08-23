«Уфа» отказалась продать Ивана Облякова ЦСКА за 3 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о работе ЦСКА на трансферном рынке. Стали известны интересы московского клуба на трансферном рынке.

«ЦСКА давным-давно интересуется Иваном Обляковым из «Уфы». В последние дни переговоры снова стали развиваться.

Была встреча между руководством ЦСКА и «Уфы», и ЦСКА озвучил еще одно предложение – три миллиона евро. Вроде как эта сумма фигурировала еще в конце весны и начале лета.

Сейчас «Уфа» отказывается продавать игрока, и это предложение она отклонила. Не исключаю, что по итогам матчей с «Рейнджерс» «Уфа» все же примет решение по Облякову.

И ЦСКА не собирается сворачивать эти переговоры. Потенциально это замена Дзагоеву, который часто получает травмы.

ЦСКА ищет усиление в Европе и Латинской Америке. Стоит ждать последних дней августа, когда ЦСКА кого-то приобретет», – сказал Арустамян.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: «Секретные материалы»

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