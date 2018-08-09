Жозе Моуринью возмущен действиями Мино Райолы, который хочет организовать трансфер Поля Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возмущен действиями агента полузащитника Поля Погба Мино Райолы. Он пытается перевести своего клиента в другую команду.

Португальский специалист, а также руководители «МЮ» обеспокоены тем, что Райола после ЧМ-2018 ведет переговоры с рядом клубов Европы по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека.

«Юнайтед» твердо настаивает, что француз не будет продан этим летом, однако в клубе есть опасения, что действия Райолы могут нанести серьезный вред.

Моуринью и его люди считают, что агент Погба действует не в интересах футболиста, пытаясь организовать его трансфер. Итальянец заработал миллионы фунтов, приведя в клуб за последние несколько лет шесть игроков.

Также у Моуринью есть опасения, что «МЮ» больше не подпишет новичков в это трансферное окно, которое в АПЛ закрывается сегодня.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times