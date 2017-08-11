Алексис Санчес может стать игроком с самым большим окладом в АПЛ

«Арсенал» намерен удержать Санчеса от перехода, поэтому клуб сделал игроку хорошее материальное предложение. Будущее чилийца в лондонском клубе пока находится под вопросом.

«Арсенал» предлагает поднять оклад Санчеса до 300 тыс фунтов в неделю — самый высокий показатель в лиге. Ранее чилийский хавбек протестовал против заработка в размере 225 тыс фунтов (которые с учетом бонусов могли превратиться в 275 тыс), намекая, что желает получать не менее 300 тыс фунтов.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в следующем году. На данный момент 28-летним футболистом интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail